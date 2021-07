Polícia Federal prende homem que tentava realizar saque na Caixa mediante apresentação de documentos falsos

Maceió/AL – A Polícia Federal prendeu em flagrante, ontem (16/07), um homem de 28 anos que utilizou documentação falsa para desbloquear uma conta-poupança e sacar os valores nela depositados na Caixa Econômica Federal.

Ao realizar o atendimento presencial do suposto cliente, funcionários da CAIXA suspeitaram da veracidade da documentação apresentada para a liberação do saque da conta, momento no qual, a gerência daquela instituição financeira acionou a Superintendência Regional da Polícia Federal em Alagoas para a verificação detalhada do caso.

Em sede policial, confirmou-se a falsificação documental, por meio de exames periciais, sendo o indivíduo autuado em flagrante pelo cometimento do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304, do Código Penal Brasileiro, cuja pena pode variar de dois a seis anos de reclusão e multa.

Os materiais apreendidos serão juntados ao Inquérito Policial, instaurado na Polícia Federal em Alagoas, onde as investigações terão continuidade.

Após ser submetido a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal da Capital, o preso foi encaminhado ao Sistema Prisional do Estado onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da PF em Alagoas

CS/GAB/SR/PF/AL

[email protected]

82.99327.7671