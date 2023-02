Polícia Federal prende homem que tentava embarcar com maconha no aeroporto de Manaus

Manaus/AM – A Polícia Federal no Amazonas prendeu na tarde de sexta-feira (24/2), um homem que tentava embarcar com 2kg de maconha, no aeroporto de Manaus/AM.

Foram encontrados diversos pacotes da droga envoltos em filme plástico fixados no corpo do homem, durante atividade de inspeção. Ele informou que a maconha, do tipo skunk, tinha como destino final a cidade de Salvador/BA.

O passageiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal em Manaus/AM na presença da autoridade policial.

Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas tem pena de até 15 anos de reclusão.

A Polícia Federal reforça que segue atuando na prevenção e combate ao tráfico de drogas em todo o país.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

[email protected]