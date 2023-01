Polícia Federal prende homem por importunação sexual no aeroporto de Manaus/AM

MANAUS/AM. A Polícia Federal no Amazonas prendeu, nesta terça-feira (24/1), no Aeroporto Internacional de Manaus, um homem que teria importunado sexualmente uma passageira que estava sentada ao seu lado em voo proveniente de São Paulo/SP.

Policiais federais foram acionados por funcionários de uma companhia aérea, em razão da denúncia de que um passageiro, durante voo comercial, havia importunado sexualmente uma passageira, brasileira, de 16 anos, enquanto ela dormia.

A adolescente disse aos policiais que, ao acordar e se deparar com a situação, procurou funcionárias da tripulação, momento em que foi realocada em outro assento. A passageira disse ainda, que antes do fato, já havia se alertado sobre a atitude inconveniente do acusado. A vítima informou que o homem dificultou a sua passagem quando ela quis sair do seu assento para comunicar a tripulação do ocorrido.

Em depoimento, os funcionários da companhia aérea, enfatizaram que foi verificado que o apoio do braço da cadeira, que fica entre a vítima e o acusado, estava levantado.

O preso foi Conduzido à delegacia, ouvido pelo Delegado Federal e preso pelo crime de Importunação Sexual.

Comunicação Social

Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas

Contato: (92) 3655-1563 / 98213-0105

E-mail: [email protected]