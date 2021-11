Polícia Federal prende homem em Santana/AP, com mandado de prisão em aberto durante prova do ENEM

Macapá/AP – A Polícia Federal, durante a fiscalização das provas do ENEM, realizadas neste domingo (21), prendeu um indivíduo com mandado de prisão em aberto, durante a realização das provas, no município de Santana.

O homem, de 18 anos, inscreveu-se para o Exame Nacional do Ensino Médio e era procurado pelo crime de furto qualificado. O indivíduo possuía mandado de prisão preventiva, oriundo da 4º Vara Criminal de Macapá.

A prisão ocorreu no Colégio Irmã Maria José, no Distrito Industrial, em Santana/AP.

O indivíduo foi levado para a sede da Superintendência de Polícia Federal, para os procedimentos cabíveis e posteriormente encaminhado ao IAPEN, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Instagram: @policiafederalamapa