Polícia Federal prende em flagrante taxista envolvido em transporte de imigrantes ilegais

Pacaraima/RR – A Polícia Federal prendeu em flagrante, hoje (30), na BR 174, um taxista no momento em que embarcava três imigrantes ilegais em seu veículo com a intenção de levá-los até Boa Vista.



Os policiais federais responsáveis pela prisão fizeram uma investigação prévia sobre as rotas irregulares usadas por imigrantes ilegais para entrarem no Brasil e fugirem dos controles do Exército Brasileiro e da PF, na saída do município de Pacaraima.



Conforme apurado pelos policiais, alguns taxistas do município de Pacaraima estariam ajudando imigrantes irregulares a entrarem no território brasileiro e se deslocarem até a cidade de Boa Vista. Além dos taxistas, há também venezuelanos que auxiliam os imigrantes a cruzarem a fronteira por meio de trilhas clandestinas e depois os conduzem até os motoristas de táxi, para que eles sigam viagem.



Também foi descoberto que os taxistas que aceitam transportar imigrantes em situação irregular cobram uma valor muito mais caro do que a passagem normal. A realização de tal prática, com o objetivo de lucro, caracteriza o crime de promoção da migração ilegal. A conduta está prevista no Código Penal Brasileiro que descreve, em seu Art. 232-A: “Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional”.

Comunicação Social da PF