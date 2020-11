Polícia Federal prende em flagrante casal por tráfico de drogas em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR – Na sexta-feira (13/11), policiais federais realizaram a prisão em flagrante de um casal, no bairro Porto Meira, em Foz do Iguaçu/PR.

Após investigações, a Polícia Federal descobriu que um morador da região estaria utilizando sua residência, localizada em local conhecido como favela do Buba, para armazenar carregamento de drogas recebida de paraguaios.

Durante a ação na localidade, os policiais federais conseguiram identificar um homem, de 24 anos, que estaria mantendo em depósito carga de entorpecentes em sua residência.

No local, estava uma mulher, de 25 anos, e foram encontrados aproximadamente 95 kg de substância esverdeada preliminarmente identificada como maconha, dividas em diversos tabletes dentro de sacolas, acondicionados em um quarto.

Os presos foram conduzidos juntamente com a droga até a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR e responderão na Justiça Federal por tráfico internacional de drogas.

