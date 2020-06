Polícia Federal prende duas pessoas e apreende 18 kg de maconha em Foz do Iguaçu/PR

.

Ji-Paraná/RO – A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (5/6) a Operação Multiple Identities, com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor de indivíduo com antecedentes criminais por tráfico, roubo à mão armada e tentativa de sequestro de aeronave no Aeroporto José Coleto (JPR).

Nos últimos dias, a equipe de investigação realizou levantamentos acerca do alvo da operação, que já tinha sido preso pela Polícia Federal de Ji-Paraná em 2017 e condenado pela Justiça Federal.

Atualmente em gozo de liberdade condicional, o preso é foragido da Justiça dos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Ele vivia nesta cidade utilizando nome e documentos falsos para não atrair suspeitas e não ser responsabilizado por seus crimes.

Na manhã de hoje, ao ser dado cumprimento ao mandado de prisão, o investigado apresentou seus documentos falsos, oportunidade em que foi dada voz de prisão em flagrante também pelo crime de uso de documento falso.

Em busca domiciliar, autorizada pela Justiça Federal de Ji-Paraná, verificou-se ainda que o preso continua dedicado à prática do tráfico de drogas, razão pela qual se deu mais um flagrante. Foram encontrados em sua residência drogas, balança de precisão e outros objetos de interesse para a investigação.

O nome dado à operação faz alusão às diversas identidades empregadas pelo alvo como forma de se furtar da Justiça Penal brasileira.

Os procedimentos dos flagrantes foram formalizados na Delegacia de Polícia Federal de Ji-Paraná/RO.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia/RO

Contato (69) 3216-6242