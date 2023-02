Polícia Federal prende dois homens e apreende drogas no Aeroporto de Manaus/AM

Manaus/AM – A Polícia Federal apreendeu, na madrugada da quarta-feira, (01/02), cerca de 6 kg de maconha. A apreensão ocorreu no Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes após acionamento de equipe da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal, informando que havia identificado uma bagagem com substância entorpecente acusada pelo raio-X Bravo.

Foi decretada prisão em flagrante de dois homens, de 24 e 28 anos, que tentavam embarcar em voo doméstico para Brasília/DF. A substância orgânica estava presa junto ao corpo dos indivíduos, com odor forte e embaladas com papel alumínio, fracionadas nas coxas e tornozelos. Os homens afirmaram para a autoridade policial que receberiam R$2 mil caso obtivesse êxito na entrega do material ilícito.

Os presos responderão pelo crime de tráfico de drogas e serão encaminhados para a audiência de custódia. A pena prevista para o crime é de até 15 anos de reclusão, além de multa.

