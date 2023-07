Polícia Federal, PCPR, PMPR, Marinha e Exército apreendem de mais de 1 tonelada de maconha

Guaíra/PR – Na noite desta terça-feira (5/7), durante patrulhamento no contexto do bloqueio do Rio Paraná, equipe da Polícia Federal percebeu movimentação suspeita de embarcações navegando em alta velocidade saindo do Paraguai e iniciou acompanhamento tático embarcado através de Integração Multimodal (Terrestre, Fluvial e Aéreo) com o GOA/PCPR, sendo que após alguns quilômetros de navegação foram acionadas equipes integradas da Base Caronte com guarnições do BPFRON/PMPR, TIGRE/PCPR, Exército Brasileiro (Pelopes) e Marinha do Brasil para compor os trabalhos de acompanhamento e buscas das embarcações foragidas, propiciando a apreensão de duas embarcações rápidas carregadas com 1.122,50 kg de maconha.

Ao perceberem aproximação da aeronave policial do GOA/PCPR e embarcação do NEPOM/PF, foi possível perceber os criminosos tripulando os barcos clandestinos os quais, em alta velocidade, jogaram suas embarcações contra a mata ciliar fechada do parque nacional da ilha grande para tentar esconder e camuflar embarcação e ilícito – parte da droga estava depositada em ambiente de mata e foi localizada mediante buscas.

Todo o ilícito foi apresentado na Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR para as providências habituais de apreensão. A eficiente ação integrada reafirma o compromisso das Instituições de Segurança para com a defesa das Fronteiras Brasileiras.

Polícia Federal – Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

BPFRON/PMPR

Disque Denúncia: (44) 99985-2726

Disque Denúncia: 181

Fonte: Polícia Federal