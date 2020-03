Polícia Federal participa de sessão da Comissão de Narcóticos da ONU na Áustria

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (3/3) a Operação Acônito*, com objetivo de apurar crime de corrupção nas fiscalizações ambientais federais, no Amapá.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo um na estação de trabalho do servidor federal, na sede Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e outro em sua residência.

Segundo as investigações, fruto do desdobramento de prisão em flagrante realizada em 2018, o investigado deixava de realizar fiscalizações nas serrarias do estado do Amapá em troca de vantagens indevidas.

O investigado poderá responder, na medida da sua responsabilidade, pelo crime de corrupção passiva majorado. Se condenado, poderá cumprir pena de até 16 anos de reclusão.

*Acônito é uma das plantas mais venenosa da flora terrestre.

