Polícia Federal participa de mais uma etapa da Operação Importunus para destruição de portos clandestinos no Paraná

Guaíra/PR – A Polícia Federal participou, durante a última semana, da terceira fase da Operação Importunus, que culminou com a destruição de 15 portos clandestinos, localizados às margens do Lago de Itaipu, num perímetro de aproximadamente 100km de Fronteira, entre os municípios limítrofes de Guaíra e Santa Helena.

A ação foi realizada de forma integrada entre Polícia Federal, BPFRON/PMPR e GOA/PCPR. Essa foi a 3ª etapa para retomada destes portos clandestinos, sendo que a primeira delas ocorreu em novembro de 2020, e a segunda em março de 2021.

O trabalho contemplou o levantamento georreferenciado e a destruição de áreas utilizadas por criminosos na promoção de tráfico de drogas e armas, bem como contrabando e descaminho. Considerando que esses portos clandestinos são feitos na mata ciliar do Lago de Itaipu, em área de proteção ambiental, os proprietários das áreas foram mapeados e identificados. Medidas afins à legislação ambiental poderão ser tomadas contra aqueles que permitirem a ocorrência de crimes em sua propriedade.

Tal atuação estratégica está inserida no contexto operacional do Programa V.I.G.I.A., no qual a Operação HÓRUS desenvolve o eixo operacional através de integração interagências de equipes da Polícia Federal, BPFRON e COE/BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, BOPE/PMMS, Força Nacional e pelo Exército Brasileiro, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação Social da PF