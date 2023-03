Polícia Federal participa de extradição de brasileiro capturado no Uruguai

Jaguarão/RS – A Polícia Federal, em atuação conjunta com autoridades do Uruguai, extraditou, na terça-feira (28/2), um brasileiro procurado pela Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, réu em ação penal, acusado de tráfico de drogas.

O preso tem 27 anos e foi entregue pela Interpol uruguaia à Polícia Federal na fronteira entre Jaguarão/RS e a cidade uruguaia Rio Branco, sendo encaminhado ao Presídio Estadual da região.

Informações indicam que o extraditado era associado a três comparsas para atuar no tráfico de cocaína. Ele recebia a droga enviada por criminosos que, embora recolhidos na Penitenciária Estadual de Rio Grande, providenciavam a compra e o transporte da droga em grande quantidade. O alvo da extradição era responsável pela logística de armazenamento da droga na região de Jaguarão.

O criminoso fugiu para o Uruguai, onde foi capturado em 2021, após ter seu nome incluído na Difusão Vermelha, lista de procurados da Interpol, e permaneceu detido até a conclusão do processo de extradição.

Participaram do processo de extradição a Coordenação Geral de Cooperação Internacional da Polícia Federal, o Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul e a Delegacia de Polícia Federal em Jaguarão e a representação da Interpol no Uruguai.

