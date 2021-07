Polícia Federal participa da prisão de criminoso foragido por executar Delegado da Polícia Civil da Bahia

Cuiabá/MT – A Polícia Federal prendeu, ontem (16/07), em ação realizada no âmbito da FICCO – Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, um dos envolvidos na execução do Delegado da Polícia Civil Clayton Leão, titular da 18ª Delegacia de Camaçari/Bahia e chefe do Comando de Operações Especiais (COE) daquele estado.

O crime, que ocorreu em 2010, gerou comoção por ter sido acompanhado ao vivo, enquanto o delegado, no interior de seu veículo, dava entrevista ao vivo a uma emissora de rádio local, momento em que foi executado com dois tiros na cabeça.

O criminoso, de alta periculosidade, responde a diversos processos e havia sido condenado por latrocínio no estado da Bahia.

A prisão teve o apoio da Delegacia de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) da Polícia Civil da Bahia e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil de Mato Grosso.

A FICCO/MT recebeu informações de que o foragido estava em Várzea Grande/MT e tinha o objetivo de fugir para a Bolívia. A equipe de policiais identificou e localizou o criminoso, que foi preso e conduzido para a Superintendência da Polícia Federal para as devidas providências e, em seguida, encaminhado ao presídio.

A FICCO/MT consiste em uma força tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar e sistema prisional e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado que atua no Estado do Mato Grosso.

