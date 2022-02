Polícia Federal investiga furto de encomendas postais

Vila Velha/ES – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (2/2) a Operação Expresso Fantasma, com o objetivo de investigar empregados de empresas terceirizadas a serviço dos Correios, que desviavam e furtavam encomendas postais, em especial telefones celulares, além dos receptadores desses materiais.

Participaram da ação 26 policiais federais, para o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, nos municípios Vitória, Viana Guarapari e Domingos Martins.

ENTENDA O CASO

Em 2019, a Polícia Federal foi informada sobre a ocorrência de roubos de cargas de encomendas postais que eram transportadas por empresas a serviço dos Correios.

Os motoristas prestaram depoimentos afirmando que durante o deslocamento foram interceptados por criminosos, que teriam então roubado encomendas da carga transportada.

As investigações demonstram que as narrativas apresentadas pelos motoristas possuíam incompatibilidades com as informações obtidas pelos investigadores. O avanço das ações revelou indícios de que a carga teria sido extraviada com o auxílio desses motoristas e adquirida por um receptador, que revendeu ao menos parte da mercadoria na cidade de Domingos Martins/ES.

Aos policiais, um dos investigados, durante o cumprimento das buscas em sua residência, confirmou o que as provas até então produzidas indicavam: não havia roubos, mas desvio criminoso e repasse dessas cargas com posterior venda a receptadores.

A PF agora prosseguirá com a análise do material apreendido, visando revelar a exata extensão dos crimes praticados e qual a participação de cada um dos investigados.

Destaque-se que não há qualquer indício de envolvimento das empresas que prestam serviços de transporte aos Correios.

CRIMES INVESTIGADOS

Os investigados poderão responder pela prática de peculato (art. 312 do Código Penal, com pena de 2 a 12 anos de reclusão) e receptação (art. 180 do Código Penal, com pena de 1 a 4 anos de reclusão)

A PARCERIA COM OS CORREIOS

A Polícia Federal trabalha em parceria permanente com a área de segurança dos Correios e vem atuando para evitar o uso ilegal de seus serviços para o cometimento de crimes e o transporte seguro de suas encomendas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo

Telefones: (27) 3041-8051/8029

Celular: (27) 99941-0650