Polícia Federal investiga atentado sofrido pelo Deputado Federal Loester “Trutis” no MS

Oiapoque/AP – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13/2), ação para desarticular grupo criminoso voltado à pratica de contrabando na cidade de Oiapoque/AP.

A ação decorre de trabalho em conjunto com a Receita Federal do Brasil e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e também contou com apoio do Exército Brasileiro.

Como resultado da ação em conjunto, a Polícia Federal efetuou a prisão em flagrante do responsável pelo estabelecimento onde foram apreendidas baterias importadas usadas, mercadoria proibida, segundo a Lei brasileira.

O preso responderá, na medida de sua responsabilidade, pelo crime de contrabando e crime contra o meio ambiente.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

[email protected] | www.pf.gov.br

Contato: (96) 3213-7500