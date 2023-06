Polícia Federal intensifica fiscalização no aeroporto de Ji Paraná/RO e prende foragido

Porto Velho/RO – A Polícia Federal, com apoio do 2º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia, intensificou, nesta quarta-feira, 7/6, a fiscalização no aeroporto de Ji-Paraná/RO com o objetivo de coibir tráfico interestadual e internacional de drogas, armas, explosivos e venda ilegal de diamantes. A equipe realizou a prisão de um foragido da Justiça após desembarque de voo oriundo de Cuiabá/MT.

O indivíduo teve sua prisão preventiva decretada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Ji-Paraná/RO durante Ação Penal na qual responde por crimes de furto majorado e receptação. Após tomar ciência do mandado de prisão, o detido foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e, em seguida, conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

No exercício da função de polícia aeroportuária a Polícia Federal atua sob diversas frentes e atividades, dentre as quais encontram-se a prevenção de crimes em ambiente aeroportuário, podendo, para tanto, patrulhar ostensivamente e realizar buscas em pessoas, bagagens, veículos e cargas; bem como inspecionar, com poder de polícia, instalações e áreas internas e externas dos aeroportos, incluindo terminais de passageiros, áreas de inspeção de bagagem e terminais de cargas.

A Polícia Federal atua de forma preventiva e constante para garantir a segurança aeroportuária e dos voos, além de combater ilícitos criminais.

