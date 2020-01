Polícia Federal incinera quase 4 toneladas de drogas

Brasília/DF – A Polícia Federal tem recebido informações sobre a existência de sítios e anúncios na internet que prometem assessoria e/ou facilitação para requerentes realizarem a solicitação do Passaporte brasileiro.

A PF esclarece que as informações detalhadas sobre o procedimento para a obtenção do documento, bem como todas as orientações necessárias aos usuários estão disponíveis, gratuitamente, em nosso sítio oficial.

A solicitação de passaportes deve ser feita, exclusivamente, no sítio da Polícia Federal (www.pf.gov.br).

Comunicação Social da PF

61 – 20248142