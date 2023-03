Polícia Federal, GEFRON, FAB, CIOPAER e PM/MT apreendem 400 kg de cocaína em Alta Floresta/MT

Alta Floresta /MT – A Polícia Federal em operação conjunta com o GEFRON, FAB, CIOPAER e Polícia Militar apreendeu na quarta-feira, 01/03, por volta das 12hrs, uma aeronave carregada com aproximadamente 400 kg de cocaína no município de Alta Floresta/MT.

Um caça A-29 Super Tucano e a aeronave radar E-99 foram empregados para monitorar uma aeronave de pequeno porte entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização, sem plano de voo foi detectada pelos radares da Força Aérea Brasileira.

As Forças de segurança foram direcionadas para abordar a aeronave no solo após o pouso em uma pista não homologada no interior do Estado de Mato Grosso.

No avião foram encontrados em torno de 400 kg de cocaína. O piloto já não estava no local no momento da chegada dos policiais.

Essa atividade faz parte do esforço conjunto e integrado das forças de segurança envolvidas para a repressão a voos ilícitos em pequenas aeronaves carregadas com drogas. As investigações e investidas contra o tráfico de drogas continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização das organizações Criminosas.

O Sistema de Defesa Aérea do Brasil atua de forma permanente, 24 horas por dia, para garantir a soberania do País.

Comunicação Social da PF em Mato Grosso

Contato: (65) 99284-8987 / (65) 3927-9410

Atendimento ao público: (65) 99235-0900 (WhatsApp)