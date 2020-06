Polícia Federal faz segunda incineração de Drogas na semana, em Guaíra/PR

.

Guaíra/PR – A Polícia Federal promoveu nesta sexta-feira (26/6) a quinta incineração de drogas do ano, segunda só nesta semana, tida como especial por conta dos eventos promovidos relacionado à Política Nacional sobre Drogas. Os trabalhos ocorreram numa indústria na cidade de Mundo Novo/MS, onde foram queimadas aproximadamente sete toneladas de maconha. Com a ação de hoje, já se somam mais de 35 toneladas de drogas retiradas de circulação.

Importante mencionar que a atividade se desenvolve como resultado das intensas ações de combate ao tráfico de drogas e, da mesma forma como que se deram as apreensões nos últimos meses, a destruição do entorpecente também conta com a presença de representantes de várias forças policiais e de órgãos oficiais, que participam ativamente do combate ao tráfico.

Estas drogas são oriundas do trabalho de apreensões ocorridas em toda a região da circunscrição de Guaíra, nas rodovias, portos, zona rural, nos patrulhamentos do Rio Paraná e em decorrência de operações policiais que foram deflagradas recentemente, visando combate ao tráfico de entorpecentes.

O tráfico de drogas é uma triste realidade em nossa região, por conta da proximidade com a fronteira, mas a Polícia Federal, juntamente com as demais forças policiais, está engajada no combate ao tráfico de drogas, a fim de mudar essa realidade.

A denominada Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas, prevista em lei, tem como intuito, entre outras ações, dar oportunidade de chamar a atenção do debate público para as questões relacionadas às políticas sobre drogas. São realizadas diversas atividades por todo o Brasil voltadas à temática das drogas.

Essas incinerações são divulgadas como uma prestação de contas à população sobre o trabalho que é desenvolvido pelos policiais neste combate e nesta missão de mudar a realidade da região.

Comunicação Social PF/Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131