Polícia Federal executa extradição de brasileiro preso na Argentina

Uruguaiana/RS – A Polícia Federal, em atuação conjunta com autoridades argentinas, extraditou, neste sábado (25/2), um brasileiro foragido da Justiça Estadual do Rio Grande do Sul.

O extraditado tem 45 anos e foi entregue pela Interpol argentina aos policiais federais no Aeroporto Internacional de Buenos Aires (ARG) e, posteriormente, transferido à penitenciária de Uruguaiana, onde permanecerá à disposição da Justiça Estadual.

O preso é acusado da prática de furtos e roubos de cargas de caminhões no Rio Grande do Sul e em outros estados. Segundo as investigações, o denunciado seria o chefe de quadrilha que atuava no roubo de cargas e há indícios de que seria um dos mandantes da ordem para assassinar o policial responsável pelas investigações.

O acusado fugiu para Argentina, onde foi preso em maio de 2019. Após contato com a Interpol, as autoridades argentinas verificaram que havia mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Uruguaiana. Comunicada, a Interpol realizou a inclusão dos dados do foragido na “Difusão Vermelha”, lista de procurados internacionais, possibilitando que o criminoso permanecesse preso até a conclusão do processo de extradição.

A Polícia Federal também contou com a apoio para a execução da extradição da Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil.

