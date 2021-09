Polícia Federal emite alerta que possibilita a autoridades bolivianas grande apreensão de produto químico utilizado no refino de cocaína

Brasília/DF – Na tarde de hoje (07), após receberem alerta da Polícia Federal e da Receita Federal do Brasil, autoridades bolivianas apreenderam 33.200 litros de Acetato de Etila. O referido produto químico, atualmente o mais utilizado como solvente no processo conhecido como “refino da cocaína”, foi localizado e apreendido na localidade de Puerto Quijarro, cidade boliviana próxima à fronteira com o Brasil. Calcula-se que a quantidade de Acetato de Etila encontrada poderia resultar na produção de, ao menos, 2.600 kg de cocaína.

A exportação do produto tramitou de forma regular no Brasil, mas trabalhos de inteligência conjuntos entre a PF e a RFB geraram o alerta, posteriormente confirmado pelas autoridades bolivianas, de que o material teria como destino final o mercado ilícito do país vizinho.

A apreensão, que chama a atenção pela enorme quantidade encontrada, reforça o compromisso das instituições envolvidas com o combate aos desvios de precursores químicos como forma eficaz de combater e mitigar o tráfico internacional de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal