Polícia Federal, em conjunto com a SUSP/RN, captura líder de facção criminosa em Pernambuco

Natal/RN – Foi preso na última sexta-feira (13/1), no bairro de Catuama, na cidade de Goiana/PE, um homem de 44 anos, apontado como líder e fundador da Facção Sindicato do Crime, com atuação no Rio Grande do Norte.

A detenção aconteceu durante ação conjunta da Pol[icia Federal e da Força-Tarefa de Segurança Pública do Rio Grande do Norte (FT/Susp/RN), com apoio do Serviço de Inteligência do NIAZM-2/3ªCIPM, policiais militares da Operação Malhas da Lei/3ªCIPM, FT/Susp/Mossoró, que deram cumprimento a um mandado judicial de prisão expedido pela 1ª Vara Regional de Execução Penal do Tribunal de Justiça/RN.

Após detido, o acusado foi conduzido inicialmente para a Delegacia de Polícia Civil em Goiana/PE e, em seguida, transferido para a sede da PF em Natal/RN, onde se encontra sob custódia, à disposição da Justiça.

FT-Susp/RN

A Força-Tarefa de combate ao crime organizado do Sistema Único de Segurança Pública (FT-Susp/RN) é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP) e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (SESED).

O Ministério da Justiça e Segurança Pública atua na articulação dessas ações conjuntas entre as forças de segurança federais e estaduais, juntamente com as secretarias de segurança pública.

