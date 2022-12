Polícia Federal em atuação conjunta com a BPFRON realiza apreensão de cigarros contrabandeados

GUAÍRA/PR – No âmbito da Operação Hórus, na madrugada desta quarta-feira (21), policiais federais em ação integrada com policiais militares do BPFRON, realizaram grande apreensão de cigarros contrabandeados.

Durante patrulhamento em área rural às margens do lago Itaipu, ao perceberem movimentação típica dos criminosos, as equipes fizeram aproximação do local no intuito de averiguar a situação, momento este em que alguns indivíduos correram e não foram localizados.

No local foram encontradas aproximadamente 100 caixas de cigarros contrabandeados armazenadas em um galpão, causando um prejuízo estimado de R$ 250 mil ao crime organizado da região.

O material apreendido foi encaminhado para a Polícia Federal em Guaíra para as devidas diligências.

A ação policial ratifica o compromisso das Forças de Segurança Pública para com a defesa das fronteiras do Brasil.

PF/Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

E-mail: [email protected]

BPFRON/PMPR

Disque denúncia: (44) 99985-2726

Disque denúncia 181