Policia Federal, em ação conjunta com a Polícia Civil e o GOA/PC/PR, apreende helicóptero com grande carga de cocaína

Maringá-PR – Na sexta-feira (20/11), em uma ação integrada entre forças policiais que envolveram as Delegacias de Polícia Federal de Maringá/PR e Guaíra/PR, a Polícia Civil de Campo Mourão/PR e o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) da Polícia Civil do Paraná, foi apreendido um helicóptero em área rural do Município de Corumbataí do Sul/PR, o qual estava carregado com aproximadamente 430 quilogramas de cocaína.

Há algum tempo, foram recebidas informações anônimas de que naquela região estavam sendo abastecidos helicópteros, que seriam utilizados para transporte de ilícitos. Na manhã da sexta-feira (20/11), Policiais Civis de Campo Mourão/PR abordaram um veículo em um pátio de hotel de Campo Mourão com um condutor e um carona. Eles estavam transportando cerca de 300 litros de combustível de aeronaves, inclusive utilizando aparato próprio para o abastecimento.

Além do combustível para aeronaves, foram encontrados com os indivíduos, documentos relacionados a helicópteros. A Polícia Militar de Campo Mourão informou o ocorrido a Polícia Federal em Maringá, que em conjunto com a PF de Guaíra/PR e com apoio de um helicóptero do GOA – Grupamento de Operações Aéreas da Polícia Civil do Paraná – sobrevoaram a região, vindo a encontrar o helicóptero com o mesmo prefixo registrado nos documentos encontrados com os abordados anteriormente, em uma área rural do Município de Corumbataí do Sul/PR.

Ao revistar a aeronave, foi localizado em seu interior grande carga de cocaína em forma de cloridrato, totalizando aproximadamente 430 quilogramas.

Foram presos em flagrante os dois indivíduos que davam apoio ao transporte de drogas. Eles responderão pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e também por organização criminosa.

As diligências continuam para a captura do piloto da aeronave, inclusive com o uso do canil do Choque da Polícia Militar de Maringá/PR.

Trata-se da maior apreensão de cocaína já realizada pela Delegacia de Polícia Federal em Maringá.

