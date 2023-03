Polícia Federal em ação conjunta com a PM/MS prende homem condenado por estupro de vulnerável

Dourados/MS – Na tarde deste sábado, 4/3, a Polícia Federal em ação conjunta com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, realizou a prisão de um homem em São Gabriel do Oeste/MS, ele estava foragido desde agosto de 2022 e possuía um Mandado do Prisão em aberto por estupro de vulnerável.

A Polícia Federal deflagrou, em novembro passado, a Operação Guardiões da Infância e desde então mantém unidades especializadas em todo o país com o intuito de retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos.

