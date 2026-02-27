Polícia Federal e Receita Federal reafirmam integração e alinhamento estratégico

Brasília/DF. A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal realizaram, na tarde desta quinta-feira (26/2), uma reunião destinada a fortalecer a integração institucional e alinhar as atribuições de cada instituição em áreas estratégicas do território nacional, como portos e fronteiras.

A Polícia Federal destacou suas atribuições como polícia judiciária da União no enfrentamento à criminalidade organizada, na condução de investigações envolvendo crimes transnacionais e na repressão a organizações criminosas.

A Receita Federal ressaltou seu papel essencial na identificação de fraudes relacionadas à tributação e ao comércio exterior, controle aduaneiro, fiscalização de mercadorias, além da proteção dos interesses econômicos do Estado, por meio de um fluxo de comércio exterior ágil e confiável.

Durante o encontro, as duas instituições reafirmaram compromisso com uma cooperação cada vez mais sólida, harmônica e efetiva, sempre orientadas pelos interesses do Estado brasileiro.

Representando a Polícia Federal, participaram o diretor-geral Andrei Rodrigues, o diretor-executivo William Murad, o diretor de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, Dennis Cali, e o diretor de Polícia Administrativa, Fabrício Kerber. Pela Receita Federal do Brasil, estiveram presentes o secretário especial, Robinson Barreirinhas, e o subsecretário de Administração Aduaneira, Fabiano Coelho.

