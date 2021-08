Polícia Federal e Polícia Militar, em ação conjunta, apreendem mais de 1 tonelada de maconha

Maringá/PR – Nesta terça-feira (3/8), equipes da Polícia Federal e da Polícia Militar do Paraná, em atuação conjunta em combate ao crime organizado que utiliza as estradas da região para escoamento de cargas ilícitas, decidiram abordar uma camionete que deslocava na Rodovia que liga as cidades de Rondon/PR e Paraíso do Norte/PR.

As equipes avançaram para realizar abordagem, sendo que o condutor do veículo adentrou por uma estrada vicinal em alta velocidade. Os policiais realizaram acompanhamento tático e, alguns quilômetros à frente, encontraram a camionete abandonada, tendo o motorista empreendido fuga pela mata. Foram realizadas buscas para encontrá-lo, sem sucesso.

A camionete estava completamente carregada de fardos de maconha, tendo inclusive seus bancos traseiros arrancados para aumentar a capacidade, totalizando 1.205 quilos do entorpecente.

Os policiais ainda constataram que o veículo ostentava placas falsas, sendo que havia sido furtado, dias atrás, na cidade de Cascavel/PR.

Foi instaurado inquérito policial para apurar o crime de tráfico internacional de entorpecentes e de adulteração de sinal identificador de veículo.

Comunicação Social da Polícia Federal em Maringá/PR

Telefones: (44) 3220-1436/3220-1408