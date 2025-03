Polícia Federal e Polícia Militar do Paraná prendem foragido venezuelano em Curitiba

Curitiba/PR. Na tarde desta terça-feira (5/3), a Polícia Federal no Paraná, com o apoio da Polícia Militar do Paraná, cumpriu um mandado de prisão contra um cidadão de origem venezuelana que estava no município de Curitiba. O mandado foi expedido pela Justiça do Estado de Roraima, na capital Boa Vista.

A ação conjunta resultou na localização e prisão do foragido, que, após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Federal reforça seu compromisso com a segurança pública e a cooperação entre as forças de segurança para garantir o cumprimento da lei em todo o território nacional.

Comunicação Social da PF no Paraná

Fonte: Polícia Federal