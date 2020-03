Polícia Federal e Polícia Militar combatem crimes de pesca ilegal na Baía de Todos os Santos

.

Salvador/BA – A Polícia Federal, juntamente com a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA/PMBA), no âmbito da Operação Kirymure, realiza buscas com o objetivo de obter elementos complementares de prova sobre a prática da pesca habitual com uso de explosivos nas proximidades da localidade conhecida como Loteamento Porto Santo, em Itaparica/BA.

Ao todo foram expedidos quatro mandados de busca pela Justiça Federal de Salvador, que estão sendo cumpridos por cerca de 20 policiais federais e 14 policiais militares.

A investigação foi iniciada a partir da difusão de um vídeo, do final do ano de 2019, que mostra ao menos cinco pessoas praticando a pesca com explosivos na região, incluindo a captação do momento do arremesso e da explosão, que atingiu diretamente um cardume.

Este vídeo circulou em redes sociais e aplicativos de comunicação, todavia alguns dos responsáveis pela prática ilegal foram identificados ao longo das investigações, e suas residências estão sendo alvo de busca nesta data.

A pesca com explosivos é atividade criminosa, prevista no art. 35, I, da Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), com pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e também no art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), com pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa.

Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia

[email protected]

| www.pf.gov.br

Contato: 71 3319-6003 / 98732-0787