Polícia Federal e Polícia Militar apreendem 70 kg de maconha em Cordeirópolis/SP

Piracicaba/SP – A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária, apreendeu cerca de 70 kg de maconha em Cordeirópolis/SP.

As investigações apontavam que um veículo, de cor preta, estaria seguindo pela Rodovia Anhanguera, sentido São Paulo/Capital, com carregamento de drogas. Abordado na praça de pedágio localizada naquela rodovia, foi constatado que a CNH do motorista era falsa.

Durante revista no interior do veículo, os policiais localizaram no porta malas e no encosto do banco traseiro cerca de 81 tabletes envoltos em fita adesiva, sendo que, quando abertos, indicavam tratar-se de entorpecente conhecido por maconha. O motorista do veículo e a passageira confessaram estar transportando a droga, que seria entregue na cidade de São Paulo/SP.

Os autuados foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas e uso de documento falso. O peso dos tabletes perfez aproximadamente 70 kg de massa bruta de maconha.

Os investigados permanecerão custodiados e, se condenados, poderão responder por penas que variam de 5 a 15 anos de prisão.

A droga apreendida seguirá para São Paulo/SP, onde aguardará autorização judicial para sua incineração.

Comunicação Social da Polícia Federal em Piracicaba/SP

(19) 3301 5203