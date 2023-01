Polícia Federal e Marinha interceptam embarcação ilegal em Oiapoque/AP

Oiapoque/AP – Nesta segunda-feira (9/1) a Polícia Federal em trabalho conjunto com a Marinha do Brasil, interceptaram uma embarcação ilegal com nove adultos e dois adolescentes no rio Oiapoque/AP, com destino para os garimpos do Suriname e Guiana Francesa.

Dois autores foram presos em flagrante por promoção de migração ilegal na modalidade tentada, pois as vítimas em sua maioria sem passaporte, pagavam a quantia de R$1 mil para deslocamento fluvial até Caiena e de lá seguiam transportados via terrestre e fluvial para os campos ilegais de extração mineral.

O trabalho da Polícia Federal seguiu durante a madrugada com novas informações de inteligência, e foi possível resgatar mais de 40 cubanos abandonados às margens do Rio Oiapoque pelos Coiotes em fuga.

Todas as vítimas acolhidas foram levadas para a sede da Delegacia de Polícia Federal em Oiapoque/AP para os devidos procedimentos.

