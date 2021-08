Polícia Federal e Ibama deflagram operação para combater o comércio ilegal de animais silvestres

Florianópolis/SC – Nesta terça-feira (3/8), a Polícia Federal, com o apoio do IBAMA/SC, deflagrou a operação Anilha Falsa III, com o objetivo de coibir o comércio ilegal de animais silvestres na grande Florianópolis. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido.

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante devido à exposição, em uma agropecuária de sua propriedade, de aves silvestres de espécies nativas, em desacordo com a legislação ambiental. As espécies encontradas foram a Saltator similis (trinca-ferro), Sicalis flaveola (canário da terra verdadeiro) e Sporophila coerulescens (coleirinha).

O proprietário da casa agropecuária foi conduzido à sede Polícia Federal em Florianópolis e responderá pelo crime previsto no artigo 29 da lei 9.605/98, cuja pena é de seis meses a um ano de detenção.

