Polícia Federal e BPFRON combatem tráfico de drogas em Guaíra/PR

Guaíra/PR. A Polícia Federal prendeu na tarde de quarta-feira (4/10), dois homens por tráfico de drogas na área rural de Guaíra/PR.

Policiais federais, em ação integrada com policiais militares do BPFRON/PMPR realizavam quando localizaram dois veículos em atitude suspeita próximo da região de portos clandestinos. Ao realizar abordagem e verificação, um dos veículos iniciou procedimento de fuga enquanto que o outro estava danificado e permaneceu no local, sendo que ao ser averiguado constatou que o referido veículo estava com plásticos pretos geralmente usados para embalagem de drogas.

O carro que havia empreendido fuga, após alguns quilômetros foi encontrado estacionado em uma residência. Após ter sido franqueada a entrada dos policiais, constatou-se estar carregado com aproximadamente 130kg de maconha e mais 17.5kg de maconha do tipo “Morruga”.

Os detidos detidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra-PR.

Fazem parte desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

Comunicação Social da PF em Guaíra/PR

[email protected]

Disque denúncia: (44) 99985-2726

Fonte: Polícia Federal