Polícia Federal e BPFRON combatem contrabando de cigarros no Lago de Itaipu/PR

Mercedes/PR. Nesta quinta-feira (18/12), a Polícia Federal e a Polícia Militar do Paraná, em uma ação integrada no âmbito da Operação Protetor, apreenderam 10.0000 pacotes de cigarros paraguaios e 450 unidades de cigarros eletrônicos, durante patrulhamento no Lago de Itaipu/PR.

A ação ocorreu quando os policiais avistaram uma embarcação descarregando fardos com os cigarros para um automóvel. Diante da flagrante suspeita de prática de ilícito, as equipes iniciaram procedimentos e abordagem quando os suspeitos perceberam a presença policial e fugiram para a mata.

Todo material apreendido, incluindo a embarcação, um motor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra-PR para providências cabíveis.

Fonte: Polícia Federal