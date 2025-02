Polícia Federal e BPFRON apreendem veículos carregados com cigarros e eletrônicos em Guaíra/PR

Guaíra/PR. Policiais federais e policiais militares do BPFRON/PMPR apreenderam, nesta quinta-feira (20/2), dois veículos carregados com caixas de cigarros e cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai, além de fardos contendo diversos eletrônicos. A ação ocorreu durante patrulhamento em estradas vicinais do município de Guaíra/PR.

As equipes identificaram uma movimentação suspeita de veículos e pessoas próximo a um sítio abandonado. Ao se aproximarem para averiguar a situação, vários indivíduos fugiram em direção à mata fechada e não foram localizados. No local, além dos dois carros, foram apreendidas duas motocicletas utilizadas para transportar a carga ilegal da barranca do rio até o sítio.

Os veículos e os produtos contrabandeados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para a adoção das providências cabíveis.

A operação reforça o compromisso das forças de segurança no combate ao contrabando e ao crime organizado na região de fronteira.

Fonte: Polícia Federal