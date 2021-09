Polícia Federal e BPFRON apreendem meia tonelada de maconha

Guaíra/PR – Na noite desta sexta-feira (3/9), durante patrulhamento fluvial de rotina na região de Guaíra/PR, policiais avistaram movimentação suspeita em porto clandestino e resolveu aproximar para melhor fiscalização. Após alguns instantes de observação, foi possível identificar algumas pessoas escondendo fardos em mata ciliar da região. Ao tentar dar voz de prisão, os criminosos empreenderam fuga pela mata fechada.

A ação integrada entre Polícia Federal e BPFRON (PMPR) resultou na apreensão de um automóvel e 514kg de maconha. A carga ilícita foi encaminhada ao depósito de drogas da Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR para as providências de praxe.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. nessa operação interagências equipes do BPFRON e demais Unidades da PMPR, Polícia Federal, PCPR, RECEITA FEDERAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

