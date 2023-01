Polícia Federal e BPFRON apreendem mais de meia tonelada de drogas

Guaíra/PR – Nesta terça-feira (31/1), a Polícia Federal em ação conjunta com a policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), durante Operação Hórus, abordaram um veículo em Guaíra-PR. No veículo foi encontrado mais de 570 kg de maconha. O condutor, um homem de 22 anos, a droga e o veículo, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal da cidade.

