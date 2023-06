Polícia Federal e BPFRON apreendem duas embarcações carregadas com cigarros contrabandeados em Mercedes/PR

Guaíra/PR – Na segunda-feira (5/6), a Polícia Federal, em ação integrada com policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira, realizavam patrulhamento aquático no lago na cidade de Mercedes-PR durante Operação Hórus, quando avistaram duas embarcações se aproximando da margem do lago.

Com a aproximação policial os indivíduos abandonaram o barco, fugiram pela mata e não foram encontrados.

No local foram apreendidas duas embarcações carregadas com um total de 12.500 pacotes de cigarro contrabandeados, causando prejuízo estimado de R$ 625 mil ao crime organizado local.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra/PR.

BPFRON/PMPR

Disque denúncia: (44) 9 9985-2726

Disque denúncia 181

PF/Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

Fonte: Polícia Federal