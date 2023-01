Polícia Federal do DF mostra pouca resistência contra atos terroristas

Reprodução/Twitter Agentes da Polícia Federal do DF são vistos interagindo pacificamente com manifestantes durante atos terroristas na Praça dos Três poderes

Mesmo com os atos terroristas já sendo anunciados há dias em grupos bolsonaristas e amplamente pelas redes sociais, a invasão à Praça dos Três Poderes neste domingo (8) aconteceu diante de policiais que apresentaram quase nenhuma resistência.

Vídeos compartilhados pelas redes sociais mostram que os grupos bolsonaristas não somente não enfrentaram resistência, como foram escoltados por viaturas da Polícia Militar do DF e, em outros vídeos, agentes são vistos tirando selfies e conversando com os manifestantes. Há também imagens que os policiais são vistos comprando água de coco.

Enquanto os bolsonaristas estão qu3br4nd* os patrimônios públicos, policiais estão assistindo sem interferir. pic.twitter.com/zTGIXEgbLZ — Anonymous SCT (@anonymousSCT) January 8, 2023

Golpistas sendo escoltados amavelmente pela PMDF, enquanto se deslocavam para invadir o Congresso Nacional pic.twitter.com/VqlyWhmKZA — Diogo Cabral (@Diogotapuio) January 8, 2023

GRAVE: Policíais deixaramm a barreira e foram comprar água de coco em momento da invasão. pic.twitter.com/VZ1WoWR6Zy — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 8, 2023

Enquanto os invasores derrubavam barreiras de proteção em direção ao Congresso, um policial joga spray de pimenta, enquanto outros abrem passagem para os bolsonaristas e apenas observam seguir em direção aos prédios dos Três Poderes.

Outras gravações mostram policiais conversando amistosamente com terroristas, enquanto outros agentes filmam os atos criminosos, dentro e fora dos prédios do Congresso e do plenário do Senado.

A mesma amistosidade, no entanto, não é tão evidente do lado oposto. Um policial montado à cavalo e derrubado e agredido pelos criminosos bolsonaristas com chutes e pontapés, uma viatura da PM-DF é empurrada para dentro do espelho d’agua, enquanto se ouvem os gritos de “o Brasil é nosso”.

🚨URGENTE: Bolsonaristas arrancam policial do cavalo, dão socos e pontapés. pic.twitter.com/5FRCr2xzfp — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

O nome dela é Ana Pricila Azevedo ela é adm do grupo no Telegram “a queda da babilônia” denunciado pelo @printsminions que a dias estavam organizando esse ato. Inclusive a mesma avisou que iriam armados e iriam para cima da polícia pic.twitter.com/VwGNxBymvr — ari (@arianaalves__) January 8, 2023

Os responsáveis devem ser punidos, diz presidente

Divulgação Lula se pronuncia sobre atos antidemocráticos

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Araraquara, interior de São Paulo, onde havia ido para sobrevoar áreas afetadas pelas fortes chuvas, disse em entrevista que os policiais que participaram não poderão ficar impunes.

“Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão integrar a corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira”, afirmou.

O presidente também decretou Intervenção Federal para combater os atos terroristas, e deixou nomeado para o cargo de interventor Ricardo Garcia Cappelli. Também foi solicitada a apreensão dos ônibus utilizados no transporte dos bolsonaristas até Brasília.

Decreto assinado por Lula para intervenção federal no Distrito Federal. #EquipeLula pic.twitter.com/1gHjIuDGLf — Lula (@LulaOficial) January 8, 2023





Fonte: IG Nacional