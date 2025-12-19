Polícia Federal devolve fuzis à Polícia Nacional do Peru após maior apreensão de drogas da história do Amazonas

Tabatinga/AM. A Polícia Federal realizou, na última quinta-feira, a devolução de dois fuzis pertencentes à Polícia Nacional do Peru, recuperados durante uma grande operação no interior do Amazonas. A ação integra os desdobramentos da maior apreensão de drogas já registrada na história do estado, que resultou na retirada de circulação de aproximadamente 6,5 toneladas de entorpecentes.

Entre as drogas apreendidas estavam armamentos de uso restrito. As investigações identificaram que os fuzis devolvidos haviam sido furtados de uma base da Polícia Nacional do Peru, evidenciando a atuação de organizações criminosas transnacionais na região de fronteira.

A Diretoria de Cooperação Internacional da Polícia Federal foi responsável pelas tratativas junto às autoridades diplomáticas e policiais peruanas, viabilizando a restituição formal do armamento, em consonância com os acordos de cooperação internacional e o fortalecimento das ações conjuntas de combate ao crime organizado.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

[email protected]

Fonte: Polícia Federal