Polícia Federal desarticula organização criminosa suspeita de fraudar Agências dos Correios no TO

Santana do Livramento/RS – A Polícia Federal localizou e prendeu, no início da noite de hoje (8/6), um ex-policial uruguaio foragido da Justiça daquele país por crime de tráfico de drogas.

O Supremo Tribunal Federal havia expedido mandado de prisão para extradição do foragido, em virtude do pedido de captura internacional do uruguaio constar na lista de procurados “Difusão Vermelha” da Interpol. O preso também foi condenado e cumpriu pena no Uruguai por tráfico internacional de armas.

No Brasil, o uruguaio foi indiciado pela Polícia Federal em investigação que rastreou 39 armas adquiridas por ele no Uruguai e que foram apreendidas em ocorrências policiais no Rio Grande do Sul.

A captura teve o apoio da Polícia Civil. O estrangeiro permanecerá preso até a conclusão do processo de extradição.

