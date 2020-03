Polícia Federal desarticula organização criminosa especializada em corrupção e lavagem de dinheiro

.

Palmas/TO – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (10/3) as Operações Brutus e Hastati, visando desarticular organizações criminosas envolvidas em um sofisticado esquema de corrupção no Tocantins.

Aproximadamente 30 policiais cumprem 6 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara Federal no Tocantins, nas cidades de Palmas/TO e Natividade/TO.

Após a deflagração de diversas operações, a Polícia Federal tomou conhecimento da existência de outros esquemas criminosos ligados a pessoas influentes no meio político do Tocantins, com poderes suficientes para aparelhar o Estado, desviar recursos públicos e agir nas mais diversas frentes para garantir que as ações ilícitas se mantivessem encobertas.

Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que as organizações criminosas mantinham um sofisticado esquema para a prática constante e reiterada de atos de corrupção, fraudes em licitações, desvio de recursos públicos, lavagem de capitais e atos de embaraço às investigações, sempre com o objetivo de acumulação criminosa de riquezas em detrimento aos cofres públicos e manutenção dos esquemas ilícitos.

As organizações criminosas movimentaram dezenas de milhões de reais através de um grupo empresarial do ramo gráfico, estimando-se prejuízos superiores a R$10 milhões, somente aos cofres da União.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e embaraço às investigações, cujas penas somadas ultrapassam 40 anos de reclusão.

*** O nome Brutus faz referência a um dos mais famosos traidores da história. Hastati, por sua vez, remete à antiga linha de frente do exército romano, em virtude da audácia das ações e postura de enfrentamento da organização criminosa.