Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Para Bellum

Fortaleza/CE -A Polícia Federal prendeu em flagrante na segunda-feira (22/6) um homem, natural de Guiné Bissau e uma brasileira, natural do Ceará, pelo crime de falsidade ideológica durante os procedimentos de autorização de residência.

Na entrevista para obtenção de residência com base em casamento, a dupla declarou falsamente que mantinha casamento no Brasil. Os policiais constataram que o guineense se casou com a brasileira visando legitimar o pedido de residência do mesmo no Brasil. Em trabalho de rotina, policiais federais verificaram a documentação apresentada, realizaram diligências e constataram a falsidade da manutenção do casamento que, se verdadeiro, permitiria que o imigrante obtivesse o registro de permanência no país por casamento com brasileira.

Na ocasião, policiais federais deram voz de prisão em flagrante ao suposto casal pelo crime de falsidade ideológica, com penas de reclusão de um a cinco anos e multa.

Após o flagrante, os presos foram encaminhados à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal.

