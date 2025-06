Polícia Federal deflagra operação que visa combater adulteração em cargas de grãos

Paranaguá/PR. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (17/6), as operações Grãos Limpos e Grãos Puros, com o objetivo de apurar e reprimir fraudes na adulteração de cargas de grãos. As ações contam com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária – Mapa, representado pelo Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais – Vigifronteira, bem como pelo Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas investigadas pelas irregularidades. As ordens judiciais foram executadas simultaneamente nos municípios de Cuiabá/MT, Toledo, São José dos Pinhais, Paranaguá, Pontal do Paraná e Morretes, no estado do Paraná.

Uma pessoa foi presa em flagrante durante as investigações.

As investigações prosseguem com a análise do material apreendido. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de falsificação, fraude no comércio, associação criminosa, entre outros.

