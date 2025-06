Polícia Federal deflagra operação de combate ao abuso e exploração sexual infantojuvenil

Uberaba/MG. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje (24/6) um mandado de busca e apreensão, no âmbito da Operação One by One VIII, de combate ao armazenamento e compartilhamento de arquivos relacionados ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil na internet.

Durante a operação, foi realizada a prisão em flagrante de um indivíduo residente na cidade de Uberaba/MG, pelo armazenamento de conteúdo ilícito de abuso sexual infantojuvenil.

Os materiais apreendidos serão submetidos à perícia, com o objetivo de identificar possíveis vínculos do investigado com outros crimes, além de apurar a participação de terceiros e esclarecer todas as circunstâncias sob investigação.

