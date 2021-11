Polícia Federal deflagra operação de combate à lavagem de dinheiro em Dionísio Cerqueira

Dionísio Cerqueira/SC – Nesta quinta-feira (25/11), a Polícia Federal promoveu o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em endereços localizados em Dionísio Cerqueira/SC. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal em Chapecó/SC, no bojo de um inquérito policial que já apurava o contrabando de camarão e o descaminho de vinhos, ambos oriundos da Argentina.

Os mandados são cumpridos nas residências de duas pessoas que usavam suas contas para receber dinheiro enviado por pessoas e empresas que adquiriam produtos oriundos de contrabando e de descaminho, configurando, em tese, o crime de lavagem de dinheiro.

As contas correntes que os investigados operavam são conhecidas “contas de passagem”, já que os verdadeiros titulares do dinheiro as utilizam para dissimular a origem ou destino do dinheiro proveniente das atividades de contrabando ou descaminho, na tentativa de conferir um caráter lícito aos valores.

As investigações apontam que, nas contas dos investigados e de uma empresa que operavam na época, foram depositados mais de R$ 11 milhões entre os anos de 2017 e 2019.

O crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1ª da Lei 9.613/1998, tem pena prevista de 3 a 10 anos de reclusão.

