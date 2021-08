Polícia Federal deflagra Operação Conversor para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro

Campinas/SP – A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (6/8) a Operação Conversor, para reprimir a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional consistentes em operações de câmbio ilegais e evasão de divisas.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Campinas/SP, tendo por alvos o operador do sistema, além de empresas envolvidas nas operações e um escritório de contabilidade. O objetivo das buscas são documentos e dispositivos que constituam provas dos crimes.

As investigações foram iniciadas a partir de informações obtidas em operação deflagrada pela Polícia Federal, no ano de 2019, e expôs uma série de operações de crédito e débito e de câmbio por pessoa física e jurídica não autorizadas.

As operações envolviam movimentação de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa voltada a atuação com criptomoedas. Foram detectadas movimentações relacionadas a pessoas de vários estados do país.

As penas previstas para os crimes investigados (operação de câmbio ilegal e evasão de divisas) somadas podem chegar a 10 (dez) anos de prisão.

O nome da operação faz alusão à atividade ilegal de câmbio e direcionamento de dinheiro a criptomoedas.

