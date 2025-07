Polícia Federal deflagra operação contra tráfico interestadual de drogas no Acre

Rio Branco/AC. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29/7), a Operação Álibi de Vidro, com o objetivo de desmantelar uma célula de facção criminosa de abrangência nacional, atuante no Estado do Acre e responsável pelo tráfico interestadual de entorpecentes.

Policias federais cumprem cinco mandados judiciais em Rio Branco/AC, sendo três de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, todos expedidos pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Acre.

As investigações tiveram início a partir da apreensão de duas remessas de drogas encaminhadas pelos Correios, destinadas aos municípios de Dom Eliseu e Belém, no Estado do Pará. As apreensões ocorreram durante fiscalizações de rotina, com o apoio de cães farejadores da Polícia Federal.

Os alvos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

O nome da operação, Álibi de Vidro, faz referência à tentativa dos investigados de apresentar uma justificativa falsa para os envios ilícitos, versão esta desmontada pela investigação.

As diligências continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos na prática criminosa.

Fonte: Polícia Federal