Polícia Federal deflagra operação contra a evasão de divisas

Santana do Livramento/RS – A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (6/8), a Operação Iratim, para combater a evasão de divisas através da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.

Policiais federais cumprem um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão em Pelotas, além do bloqueio de contas bancárias, da indisponibilização de bens imóveis e do sequestro e arresto de veículos.

A investigação apura o envolvimento de um empresário do setor de apicultura da região de Pelotas (RS), suspeito de utilizar contas bancárias de sua empresa para a remeter valores a operadores de evasão de divisas, identificados na Operação Cisplatina, deflagrada pela Polícia Federal em setembro de 2020. As análises bancárias demonstraram que, ao menos, R$ 7,2 milhões desse empresário foram remetidos ao exterior ilegalmente.

Indícios apontam que a remessa dos valores ao exterior teria como principal objetivo alimentar o mercado de contrabando de mel (geleia real, pólen e subprodutos apícolas) por intermédio da fronteira entre Santana do Livramento e Rivera. O produto tem origem na China e ingressa no Brasil pelo Uruguai.

O termo Iratim remete a uma espécie de abelha conhecida por se apropriar do ninho e do mel de outras abelhas.

