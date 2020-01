Polícia Federal deflagra Operação 4 Patas no porto do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ – A Polícia Federal realizou na segunda-feira (13/1) a Operação 4 Patas no porto do Rio de Janeiro, com inspeção nas áreas de embarque e desembarque. A referida operação tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas e de armas nos principais aeroportos e portos do país.

A ação contou com a participação de quatro policiais federais. Cerca de 3.500 pessoas foram vistoriadas por cães farejadores treinados em detecção de drogas, armas e explosivos.

A operação, que teve início no dia 7 de janeiro, ainda ocorrerá nos aeroportos do Galeão, Santos Dumont e Jacarepaguá.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

